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Русская весна

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Украинец поджёг дом и машину британского премьера — BBC

Украинец поджёг дом и машину британского премьера — BBC

Украинец поджёг дом и машину британского премьера, сообщает BBC. 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович обвиняется в поджогах двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером, сообщили в лондонской полиции.

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Комментарии
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Eduard
Молодец,так и надо с англичанами!
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