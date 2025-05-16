Украинец поджёг дом и машину британского премьера — BBC

Украинец поджёг дом и машину британского премьера, сообщает BBC. 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович обвиняется в поджогах двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером, сообщили в лондонской полиции.