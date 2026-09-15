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Иркутск Сегодня

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В Баяндаевском районе Приангарья осудили мужчину за майнинг с ущербом более 1 млн рублей

Мужчина установил 9 устройств для добычи криптовалюты в помещении бывшего магазина в Баяндаевском районе и годами потреблял электроэнергию в обход счётчиков.

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