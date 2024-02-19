Красивая компания повышает вашу привлекательность в глазах окружающих

Специалисты сделали интересные выводы об окружающих нас людях. Ученые из Мичиганского университета считают, что наличие привлекательных друзей в окружении делает человека более желанным в глазах окружающих.
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