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Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по проведению уроков физкультуры в школах

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по проведению уроков физкультуры в школах

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физической культуры в 2026/27 учебном году.

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