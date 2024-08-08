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Депутат Госдумы Гаврилов подсказал, как снизить налоги на дачные постройки

Депутат Госдумы Гаврилов подсказал, как снизить налоги на дачные постройки

Мобильные объекты по функционалу ничем не уступают капитальным, но зато не подпадают под требования закона.

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