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Врача лишили зрения после тайного приёма пациентки в никабе

Врача лишили зрения после тайного приёма пациентки в никабе

Русский компас Врач Михаил Большаков. Фото: соцсети. Девушка пришла на очень деликатную процедуру в секрете от мужа.

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Комментарии
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Александр Батт
Доиграемся.
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1 час.
Владимир Масловский
А врач Михаил Большаков идиот что ли? Публиковать в соцсети такие материалы.
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1 час.
АК
Арик Кука
Национальная рознь подменяет гражданскую смуту.
Ответить
4 мин.
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