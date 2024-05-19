Вниманию лиц, намеревающихся пересечь таможню с иностранной валютой

Таможенная служба предупреждает граждан, которые хотят пересечь границу с иностранной валютой. В ведомстве отмечают, что физические лица обязаны письменно декларировать валютные ценности, если их общая сумма превышает 10 000 евро.
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