Мы добрались до Пекина и погрузились в апокалипсис. Похоже, это будет Олимпиада-паранойя

Копачев и Самбур – из Китая. Мы, мини-бригада Sports.ru, на Олимпиаде-2022 в Пекине! И это уже маленькое счастье, учитывая, сколько спортсменов и тренеров сюда не доехало.
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