Шторм повредил четыре набережные на ЮБК

Обрушившейся на Крым шторм повредил набережные Мисхора, Алупки, Фороса и Гаспры. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, особенно сильно пострадала набережная «Русалка» в курортном Кореизе.
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