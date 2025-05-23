Диверсия или заговор агрокомпаниий?

"По прошлому году, я напомню, что мы, в связи, опять же, с погодными условиями, у нас они были тяжелые на протяжении всего сезона, мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет.
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