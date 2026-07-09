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RT Russia

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В Британии задержали продюсера RT Джеймса Скотта

В Британии задержали продюсера RT Джеймса Скотта

В аэропорту британского Манчестера задержали продюсера RT Джеймса Скотта, его обвинили в терроризме. Скотт рассказал, что его отвели в закрытую комнату и 2,5 часа задавали вопросы, большинство из которых крутилось вокруг России и его политических взглядов.

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