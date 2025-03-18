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Депутат Водолацкий: военная подготовка в школах – это вопрос будущего России

Депутат Водолацкий: военная подготовка в школах – это вопрос будущего России

В сложившихся условиях введение военной подготовки школьников с пятого класса – это не просто мера предосторожности, а вопрос будущего России, самая настоящая необходимость, заявил автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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