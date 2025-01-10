Valve, похоже, прекращает выпуск купонов Steam

Ранее этим утром в Twitter неофициальный, но заслуживающий доверия SteamDB сообщил, что Valve удалила официальную партнерскую документацию по купонам Steam после длительного периода, в течение которого они вообще не выпадали для пользователей.
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