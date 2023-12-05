Дело о мошенничестве с нефтепродуктами: кто оказался на скамье подсудимых

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении и передаче в суд 6 эпизодов уголовного дела под общим названием «Мошенничество с нефтепродуктами» в отношении двух фигурантов, обвиняемых в присвоении чужих активов и мошенничестве.
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