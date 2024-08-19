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Царьград

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Люди, за которых стыдно: Звёздные "тихони" устали молчать и начали проговариваться - "Может, хватит?"

Люди, за которых стыдно: Звёздные "тихони" устали молчать и начали проговариваться - "Может, хватит?"

"Культурные" люди, за которых уже становится стыдно: знаменитые "тихони" и "ждуны" устали молчать и начали проговариваться.

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Комментарии
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Nana Абраменко
Было бы неплохо  чтобы  эти  ждуны помнили  о судьбе  блюменталь-тамарина
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15 час.

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