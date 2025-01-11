В Курской области назначен начальник Управления Судебного департамента

<p style="text-align:justify"><strong>Им стал Игорь Нисонов.</strong></p> <p style="text-align:justify">Как рассказали в ОПСС региона, ранее он трудился мировым судьёй города Ливны и Ливенского района Орловской области, затем стал заместителем начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, а с 2019 года возглавил это ведомство.