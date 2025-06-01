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Финляндия с Эстонией возмущены: Россия смеет защищаться и делает им больно

Финляндия с Эстонией возмущены: Россия смеет защищаться и делает им больно

Возмущению Финляндии и Эстонии нет пределов. Россия не просто смеет защищаться в ответ на выпады противника, но даже смеет делать оппонентам больно.

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Комментарии
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Егор П
блдь, сколько же воды в статье налито ради предложения &quot;Россия стала посылать мвф для защиты танкеров &quot;
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13 час.
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