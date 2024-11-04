“Было неприятно”: Евгения Медведева о конфликте с Алиной Загитовой и Этери Тутберидзе

Со скандальной Олимпиады 2018 прошло уже много лет. Как сейчас общается Евгения Медведева со своей конкуренткой и тренером? Сегодня, 4 ноября, на канале Ксении Собчак вышло большое интервью с Евгенией Медведевой, в котором она рассказала о своей профессиональной карьере фигуристки, буллинге, а также об отношениях со своим тренером Этери Тутберидзе и конкуренткой Алиной Загитовой.