Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа

Певица очень тяжело переживает утрату. Смерть мужа стала шоком для Диана Гурцкая. Петру Кучеренко было всего 46 лет – молодой мужчина, жить и жить! Напомним, замминистра образования и науки скоропостижно скончался, возвращаясь из командировки.