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Регионы России

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Активность бурых медведей в Сибири возрастёт в преддверии зимней спячки

Активность бурых медведей в Сибири возрастёт в преддверии зимней спячки

В ближайшие три-четыре недели в Сибири ожидается рост активности бурых медведей, которые усиленно будут искать пропитание и накапливать жировые запасы перед зимней спячкой.

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