Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями

ЗАКОЛЕБАЛИ!!!... НАМ самим в России, не обходимо зачищать СВОЙ ДОМ от разных ИНОРОДЦЕВ... а "наши" СМИ ... нам навязывают проблемы... и заботы... ЧУЖИХ!.... для НАС народов.

ИИ

Иван Иванов

Чего русские делают в этой Армении?? Типа защищают армян от азербайджанцев.. на хера нам это надо?? Погибли миротворцы. ОДКБ какое то .. да это просто смешно. Армян чего то не видно в зоне СВО на окрайне. И ещё эти нехорошие люди скачут возле посольства России. Уберите посольство из Армении. Достали своим соплежуйством. Кстати, чего армяне делают в России??!!