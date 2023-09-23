Кирилл Стрельников В Карабахе погибли российские миротворцы — Баку принес соболезнования, а Ереван молчит, но это уже непринципиально.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
Комментарии
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Алексей Тан
ЗАКОЛЕБАЛИ!!!... НАМ самим в России, не обходимо зачищать СВОЙ ДОМ от разных ИНОРОДЦЕВ... а "наши" СМИ ... нам навязывают проблемы... и заботы... ЧУЖИХ!.... для НАС народов.
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23 час.
ИИ
Иван Иванов
Чего русские делают в этой Армении?? Типа защищают армян от азербайджанцев.. на хера нам это надо?? Погибли миротворцы. ОДКБ какое то .. да это просто смешно. Армян чего то не видно в зоне СВО на окрайне. И ещё эти нехорошие люди скачут возле посольства России. Уберите посольство из Армении. Достали своим соплежуйством. Кстати, чего армяне делают в России??!!
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21 час.
Алексей Тан
Иудейчик,... а как ты трактуешь... -Ударили по левой щеке,... подставь правую, ... любопытно бы узнать... мнение инородца-провокатора.
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21 час.
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