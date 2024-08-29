Мирошник: РКК за неделю нашел более 350 жителей Курской области

Как рассказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, более 3,5 тысячи граждан обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске близких из Курской области.