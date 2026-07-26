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Аргументы и Факты

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Песков: РФ принимает меры после атак ВСУ на склады Wildberries

Песков: РФ принимает меры после атак ВСУ на склады Wildberries

Россия принимает меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на инфраструктуру страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары беспилотников по складам Wildberries.

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