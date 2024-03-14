Китай забирает нефть, от которой отказывается Индия Российские танкеры с нефтью марки Sokol сменили направление и отправились в Китай.
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Китай забирает нефть, от которой отказывается Индия Российские танкеры с нефтью марки Sokol сменили направление и отправились в Китай.
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