Польша ждёт от ФРГ выдачи турок, которых считают поджигателями станции Starlink Немецкая полиция по запросу польских служб задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге наземной станции Starlink в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: Никто н...
- Медведев: Никто н...
- Вучич: чтобы с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым