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Польша ждёт от ФРГ выдачи турок, которых считают поджигателями станции Starlink

Польша ждёт от ФРГ выдачи турок, которых считают поджигателями станции Starlink Немецкая полиция по запросу польских служб задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге наземной станции Starlink в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве.

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