«Кота заводят, чтобы кот был маяком во тьме невзгод…»

Лучшее лекарство от плохого настроения: Кота заводят, чтобы котБыл маяком во тьме невзгод –Ты, например, забыл ключи,Сын в школе двойку получил,Прогнило у авто нутро,Украли кошелек в метро,А на работе вновь аврал,Начальник матом наоралИ из-за кризиса в странеЗарплату сократил вдвойне.