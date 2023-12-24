Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

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«Кота заводят, чтобы кот был маяком во тьме невзгод…»

«Кота заводят, чтобы кот был маяком во тьме невзгод…»

Лучшее лекарство от плохого настроения: Кота заводят, чтобы котБыл маяком во тьме невзгод –Ты, например, забыл ключи,Сын в школе двойку получил,Прогнило у авто нутро,Украли кошелек в метро,А на работе вновь аврал,Начальник матом наоралИ из-за кризиса в странеЗарплату сократил вдвойне.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Замечательные малышки!!! Очень, очень хороши, обожаю от души!!!!
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6 час.
Jolie
спасибо Вам))))
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4 час.
Jolie
Нюре  почти 19 лет,Соне- 3,5 года))
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4 час.

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