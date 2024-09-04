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Сборная Колумбии – Сборная Аргентины где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Отборочный турнир ЧМ 2026 10 сентября

Сборная Колумбии – Сборная Аргентины где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Отборочный турнир ЧМ 2026 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, сыграют сборная Колумбии и сборная Аргентины в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.

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