Киф о том, что взял назад критику лидеров «Торонто»: «Реакция на те слова не совпадала со смыслом, который я в них вкладывал»

Шелдон Киф объяснил, почему решил отозвать свою критику лидеров «Торонто». После матча с «Аризоной» (2:4) главный тренер «Лифс» сказал: «Разница между нами и «Койотис» состоит в том, что у нас есть элитные игроки.
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