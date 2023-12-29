Профессор Долгов подвёл итоги первых месяцев работы ижевского отделения военно-исторического общества

Ижевск. Удмуртия. Профессор Вадим Долгов рассказал «Сусанину» об итогах первых месяцев деятельности в Ижевске местного отделения Русского военно-исторического общества (РВИО), созданного в марте 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии