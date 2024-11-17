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Царьград

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Саратовец нашел под Самарой закладку и повез домой

Саратовец нашел под Самарой закладку и повез домой

В августе текущего года сотрудники дорожной службы остановили автомобиль "Киа Спектра". Водитель, по всей видимости, находился во взвинченном состоянии, что вызвало подозрения у правоохранителей.

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