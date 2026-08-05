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Исследователи предложили p-SpheretNorm — метод нормализации, который обошел GeoNorm на nanoGPT

Исследователи предложили p-SpheretNorm — метод нормализации, который обошел GeoNorm на nanoGPT

Остаточные связи являются стандартным механизмом для стабильного обучения глубоких нейронных сетей. Метод геодезической нормализации (GeoNorm) переформулирует их на римановом многообразии, ортогонализуя выход каждого слоя относительно текущего скрытого состояния.

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