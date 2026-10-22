Точка зрения Автор: В. Панченко Когда «слуга народа»от партии власти жалуется на федеральном телеканале, что его европейские хоромы захватили мигранты, а он вынужден оплачивать коммуналку, впору переосмыслить всю геополитику.
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Впервые с 2014 года я так рада за хохлов-арендаторов его хаты!!!
Странно. А зачем он сообщил о наличии виллы всем телезрителям России?
Шакал. Другого имени у него нет.
Единая Россия - партия капитала, буржуазии: олигархов, бизнесменов, коррупционеров, ждунов, евреев, воров - потенциальных предателей Отечества. И кто скажет, что это не так?
А почему затулло снова у кормушки?
"он рублем поддерживает Украину" не признан инагентом, не на нарах...