В Петербурге спрос на новостройки вырос на 54% в начале января

Одной из причин может быть изменения условий кредитования. Интерес к приобретению жилья на первичном рынке в Петербурге в начале января текущего года вырос на 54% по сравнению с прошлым годом, а по всей стране – на 59%.
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