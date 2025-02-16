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Внучки Горбачева торгуют водкой Zelensky

Внучки Горбачева торгуют водкой Zelensky

Внучки развалившего СССР и советскую экономику Горбачева ради спасения бизнеса в Германии торговали водкой Zelensky и переводили деньги украинцам.

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