Бандеровцы: только на конец ноября потери ВСУ составили 923,5 тыс. человек, из них 548 тыс. убитыми

Милитарист.Украинские источники сообщают о высоких потерях под Угледаром, в частности, на днях под удар РСЗО попала бронетанковая колонна с большими потерями в людях и техникеКак сообщают французские ресурсы, в начале января в ходе очередной встречи украинской делегации с американскими военными для подготовки новой встречи в формате Рамштайна стороны обменялись мнениями по текущей военной ситуации на Украине.