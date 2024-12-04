В России предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Минпромторг РФ предложил допустить лиц до 16 лет к ряду тяжелых производств Минпромторг России предложил внести ряд изменений в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, разрешив подросткам работать на некоторых из них.
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