В России предложили разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

Минпромторг РФ предложил допустить лиц до 16 лет к ряду тяжелых производств Минпромторг России предложил внести ряд изменений в постановление правительства с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, разрешив подросткам работать на некоторых из них.