Старательный «спецназ Ким Чен Ына» ударит по симпатиям работодателей РФ к ваххабитам

Политическое сближение с Пхеньяном даёт Москве шанс сменить миграционную модель Сергей Аксёнов Фото: Евгений Агошков/ТАСС Российские власти готовы применять радикальные меры в отношении гастарбайтеров, представляющих потенциальную угрозу стране.
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