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Министр Лавров: геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада

Министр Лавров: геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада

На международной арене произошли кардинальные перемены не в пользу Запада. Началось формирование многополярного мира с учетом интересов стран глобального Юга и Востока, заявил на международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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