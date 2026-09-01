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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов о своих детях и хоккее: «Посыл такой: хотите, чтобы у вас что-то получилось, – нужно работать уже в этом возрасте. Если ты вышел на лед, то будь добр, херачь на максимум»

Нападающий « Локомотива »  Александр Радулов высказался о хоккейных тренировках своих детей. «По возможности стараюсь выходить с ними на лед, насколько это возможно, когда есть время.

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