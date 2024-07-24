Жители Омской области стали чаще покупать недвижимость в Калининграде и реже в Краснодаре. Только за три месяца омичи приобрели сотни объектов недвижимости в других регионах страны.
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Жители Омской области стали чаще покупать недвижимость в Калининграде и реже в Краснодаре. Только за три месяца омичи приобрели сотни объектов недвижимости в других регионах страны.