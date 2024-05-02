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«Сочи» подписал лучшего бомбардира ВХЛ Швырева и защитника Мокрушева

Нападающий Игорь Швырев перешел в «Сочи» из «Югры» в результате обмена. С 25‑летним форвардом подписали односторонний контракт на два сезона.

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