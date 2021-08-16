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В Твери сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории

В ходе совместной работы сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области и следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области установлено, что 36-летний житель города Твери занимается производством и распространением синтетических наркотиков в особо крупном размере.

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