Русские могут прожить до 120 лет. Министр здравоохранения назвал рецепт долголетия

Вячеслав Денисов

Очевидно, опираясь на эти идиотские прожекты, едросовские депутатья вкупе с вечным, и решили ограбить граждан предпенсионного возраста! В то время, как по статистике половина мужского населения не доживает до 60 лет! Замечательный подарок «своим», разворовавшим пенсионный фонд!