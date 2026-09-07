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Царьград

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ЧП на Меридиане: в потоке машин вспыхнул УАЗ, дорогу заволокло дымом

ЧП на Меридиане: в потоке машин вспыхнул УАЗ, дорогу заволокло дымом

Есть ли пострадавшие, что известно о происшествии на данный момент, — рассказали в ГАИ Челябинска. В понедельник, 7 сентября, примерно в 13:20 в Челябинске на автодороге Меридиан (рядом с домом № 90 по ул.

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