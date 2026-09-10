В Самаре мужчина без страховки спустился с 16-го этажа по кондиционерам

В Самаре «человек-паук» без страховки спустился с 16-го этажа по кондиционерам и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара №1».
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