Потушен пожар в многоквартирном жилом доме в центре Краснодара

Минувшей ночью в центре Краснодара произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. По данным регионального управления МЧС России, возгорание началось в двухэтажном здании по адресу улица Красная, 69, где одна из хозяйственных построек была оборудована под коммерческие помещения.