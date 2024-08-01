Потушен пожар в многоквартирном жилом доме в центре Краснодара

Минувшей ночью в центре Краснодара произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. По данным регионального управления МЧС России, возгорание началось в двухэтажном здании по адресу улица Красная, 69, где одна из хозяйственных построек была оборудована под коммерческие помещения.
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