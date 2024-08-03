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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта подтвердил вывод Кьезы из состава «Ювентуса» из-за трансфера: «Решение принято. Он хорош, но должен найти решение для получения практики»

Вингер не принял участия в товарищеском матче «Ювентуса» с «Брестом» (2:2). «Кьеза исключен [из заявки] по трансферным причинам, как и остальные футболисты (Николусси-Кавилья, Джало – Sports), не считая травмированного Миретти.

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