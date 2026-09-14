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ИА Регнум

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Польский самолет едва не сбил украинский МиГ во время воздушной операции

Польский самолет едва не сбил украинский МиГ во время воздушной операции

Польский самолет едва не сбил украинский истребитель МиГ во время воздушной операции. Об этом 14 сентября заявил бывший командир польского спецназа, экс-замглавы Бюро национальной безопасности Польши Роман Полько.

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