В России начали новый этап борьбы с очередями в поликлиниках

В России приступили к новому этапу борьбы с очередями в поликлиниках. Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к расширенной коллегии Минздрава 16 мая сообщил, что в ближайшие годы власти сосредоточатся на улучшении поликлиник и ФАПов и обеспечат их врачами.