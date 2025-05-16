В России начали новый этап борьбы с очередями в поликлиниках

В России приступили к новому этапу борьбы с очередями в поликлиниках. Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к расширенной коллегии Минздрава 16 мая сообщил, что в ближайшие годы власти сосредоточатся на улучшении поликлиник и ФАПов и обеспечат их врачами.
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