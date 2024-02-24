Reuters: позиция Индии по передаче данных в ВТО угрожает индустрии

Международный консорциум полупроводников (ISMC) попросил Индию пересмотреть свой план по продвижению пошлин на трансграничную цифровую электронную коммерцию и передачу данных на предстоящей встрече Всемирной торговой организации (ВТО).
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